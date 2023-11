Sierra Leone: la plupart des responsables de l’attaque de la caserne arrêtés, annonce le président - adakar.com

Sierra Leone: la plupart des responsables de l'attaque de la caserne arrêtés, annonce le président Publié le lundi 27 novembre 2023 | RFI

Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a affirmé dimanche soir que le calme avait été rétabli après une journée d'affrontements armés à Freetown qu'il a présentés comme une tentative de déstabilisation de l'Etat et dont la plupart des responsables ont été arrêtés selon lui.



« Le calme est rétabli », a assuré le président lors d'une courte intervention sur la télévision d'État, après ce qu'il a décrit comme une « tentative visant à saper la paix et la stabilité à laquelle nous travaillons si durement ». « La plupart des leaders ont été arrêtés » et ils devront rendre des comptes, a déclaré Julius Maada Bio, au terme d'une journée qui a vu des inconnus tenter de forcer une armurerie militaire à Freetown, affronter les forces de sécurité en plusieurs points de la capitale et faire sortir de nombreux détenus de prison.