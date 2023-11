Sénégal: Macron nomme Macky Sall envoyé spécial du 4P, une coalition d’opposition s’insurge - adakar.com

Sénégal: Macron nomme Macky Sall envoyé spécial du 4P, une coalition d'opposition s'insurge Publié le dimanche 26 novembre 2023 | RFI

Une partie de l’opposition sénégalaise a publié vendredi soir une lettre ouverte adressée au chef de l’État français Emmanuel Macron. Dans ce document, les membres du Fite (Front pour l’inclusivité et la transparence des élections), s’insurgent contre la nomination du président sénégalais Macky Sall au poste d’envoyé spécial et président du comité de suivi du Pacte de Paris pour la planète et les peuples (4P). Nomination annoncée par son homologue français il y a quelques jours.