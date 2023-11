Discours du Premier ministre au lancement des travaux routiers aux Parcelles Assainies. - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Discours du Premier ministre au lancement des travaux routiers aux Parcelles Assainies. Publié le dimanche 26 novembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par MC & DF

Ouverture de la session ordinaire du Conseil des ministres de l`UEMOA

Dakar, le 22 décembre 2017 - Une session ordinaire du Conseil des ministres de l`Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) s`est ouverte, ce matin, à Dakar. Elle a été présidée par le ministre de l`Économie, des Finances et du Plan du Sénégal, président du Conseil des ministres. Photo: Amadou Bâ, ministre de l`Économie, des Finances et du Plan Tweet



ALLOCUTION DE MONSIEUR AMADOU BA, PREMIER MINISTRE,



CEREMONIE DE LANCEMENT DES TRAVAUX ROUTIERS AUX PARCELLES ASSAINIES





Dakar, le 25 novembre 2023



Monsieur le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement,



Mesdames, Messieurs les Ministres ;



Excellence, Monsieur l’Ambassadeur de la Chine au Sénégal ;



Mesdames, Messieurs les Députés ;



Monsieur le Gouverneur de la Région de Dakar ;



Monsieur le Maire de Dakar ;



Monsieur le Maire des Parcelles Assainies, notre hôte ;



Mesdames, Messieurs les Maires de communes traversées par les projets ;



Mesdames, Messieurs les autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières ;



Chères populations des Parcelles Assainies et de Dakar.

Je voudrais tout d’abord vous remercier au nom de Son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la République pour cette mobilisation exceptionnelle et l’accueil si chaleureux. Je salue avec affection et respect les populations et les autorités ici présentes.



C’est donc avec enthousiasme que je préside le lancement des travaux d’aménagement de la route des Niayes pour sa composante Routes de connexion qui coomprend entre autres l’élargissement de la route existante en 2 x 2 voies, de la Voirie urbaine des Parcelles Assainies et du Programme d’amélioration de la fluidité des accès routiers à Dakar.



Ces projets sont d'une grande importance pour notre capitale et pour notre pays. Ils témoignent de la vision du Président de la République Macky Sall pour le développement du Sénégal. Cette vison est déclinée dans le Plan Sénégal Emergent et repose sur la conviction profonde que notre pays doit se transformer en une nation prospère, moderne et émergente.



Dans cette perspective, l'amélioration de la mobilité à Dakar et dans la banlieue joue un rôle essentiel si on considère qu’une majeure partie de l’économie y est concentrée.



A ce titre, le développement urbain occupe une place prépondérante dans le développement des infrastructures avec une contribution appréciable apportée à l’amélioration de la mobilité urbaine à travers le Programme de construction de ponts et d’autoponts (Keur Gorgui, Saint Lazarre, Rond Point Yoff, Lobath Fall, Rond-point Cambérère déjà terminés et ouverts à la circulation), le prolongement de la VDN en autoroute et le BRT.



Concernant le BRT, notre pays va très bientôt démarrer l’exploitation commerciale, avec un parc de 158 bus spéciaux, 100% électriques, qui seront alimentés par voie solaire. C’est une première mondiale. Le BRT permettra de transporter plus de 300 000 passagers par jour, sans pollution, avec internet à bord et dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et de régularité. A l’image du TER qui relie la gare de Dakar à Diamniadio et prévu pour atteindre l'Aéroport international Blaise-Diagne, ainsi que les villes de Thiès et Mbour.



Mesdames, Messieurs,

La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui concerne le lancement des travaux d’aménagement et d’élargissement de la Route des Niayes et le Programme d’amélioration des accès routiers routiers à Dakar. Ces deux projets sont financés par le Gouvernement du Sénégal avec le concours de la République Populaire de Chine à travers la Banque de Développement de Chine pour un coût total de près de 110 milliards de francs.



C’est l’occasion pour moi d’exprimer, au nom du Président de la République Macky Sall, nos remerciements à l’endroit de son ami, le Président Xi Jinping et du peuple chinois pour leur soutien précieux au financement de ces deux importants projets et de bien d’autres, auparavant.



Je peux citer les autoroutes Ilaa Touba, AIBD-Mbour-Thiès, le Pont Nelson Mandela de Foundiougne. C’est aussi le cas avec l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack actuellement en chantier, pour ne citer que ces exemples.



Merci pour tous ces appuis à nos efforts qui contribuent assurément à dessiner le visage du Sénégal de nos rêves et de nos ambitions.

Mesdames, Messieurs,

Les travaux d’aménagement de la route des Niayes consistent à l’élargissement et l’aménagement de la route des Niayes du Rond-Point Liberté VI à la station Shell de Keur Massar en 2 x 2 voies sur un linéaire de 23 km y compris la construction de 47 km de voiries urbaines en pavés, la construction d’ouvrages d’art, la mise en place de caniveaux pour l’assainissement routier, l’éclairage public et l’aménagement paysager.



Pour la zone des Parcelles Assainies, le projet a prévu la réalisation de 18 km de voiries éclairies et assainies avec des aménagements paysagers pour améliorer le cadre de vie des populations.



Le projet d’élargissement de la Route des Niayes comporte aussi un important programme de routes de connexion à Pikine dont la traversée de Pikine, la réhabilitation des routes Tally Bou Mak et Tally Bou Bess et surtout l’élargissement en 2 x 2 voies de la Route ICOTAF pour offrir un meilleur cadre de vie aux populations.



Concernant le programme d’amélioration de la fluidité des axes routiers à Dakar, les travaux concernent la construction d’ouvrage pour améliorer la sortie de l’autroute vers la Patte d’Oie, l’élargissement de la route Patte d’Oie-CICES en 2x3 voies y compris l’aménagement paysager et la mise à niveau de la route jusqu’à l’aéroport Léopold Sédar Senghor.



L’objectif de ce programme est de trouver une solution durable pour décongestionner le trafic à Dakar, améliorer la mobilité urbaine au niveau des villes de Dakar et Diamniadio, faciliter la liaison entre les deux villes et leur raccordement à l’aéroport international de Diass.

Mesdames, Messieurs,

Les travaux que nous lançons aujourd'hui sont le fruit de notre engagement résolu à réaliser la vision du Président de la République Macky Sall pour un Sénégal émergent. Ils témoignent de notre volonté de développer des infrastructures de transport de qualité, capables de répondre aux besoins de notre population et de soutenir le développement économique de notre pays.



C’est l’occasion pour moi de féliciter le Ministre des Infrastructures, ses collègues des Finances, de l’Economie, le Directeur général de l’AGEROUTE et leurs équipes pour leur engagement et les résultats obtenus.



J’adresse aussi mes félicitations aux entreprises CSE, Henan Chine et China First et les exhorte à veiller au respect de la qualité, du coût et des délais d’exécution des travaux et à privilégier l’emploi local.



Rendez-vous alors pour d’autres chantiers et d’autres inaugurations ! Le temps de l’action continue, pour un Sénégal émergent, dans l’équité territoriale et la justice sociale.



Je vous remercie de votre aimable attention.