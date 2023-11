Recettes fiscales : plus de 2.050 milliards de francs collectés en 2023, sur un objectif de 2.360 milliards (DGID) - adakar.com

Recettes fiscales : plus de 2.050 milliards de francs collectés en 2023, sur un objectif de 2.360 milliards (DGID) Publié le samedi 25 novembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Saly, (APS) – La Direction générale des impôts et domaines a collecté plus de 2 050 milliards de francs CFA en termes de recettes fiscales depuis le début de l’année, sur un objectif fixé en 2023 à 2 360 milliards, a indiqué samedi à Saly, (Mbour, Ouest), Abdoulaye Diagne, directeur général de ladite structure.



“L’objectif de la DGID cette année c’est plus de 2360 milliards et actuellement sur ce montant, si on prend les recettes qui sont collectées, on est déjà à plus de 2050 milliards”, a dit M. Diagne.



Il présidait l’ouverture d’un atelier de deux jours, dans le cadre de l’assemblée générale de l’Amicale des inspecteurs des impôts et domaines. Une rencontre axée sur le thème “ La gestion fiscale du projet GTA : bilan de quatre années de fonctionnement de l’unité mixte“.



Le responsable de l’institution fiscale a jugé “satisfaisant“ le niveau de recouvrement déjà atteint et correspondant à “plus de 85% de l’objectif”, tout en se disant “optimiste quant à l’atteinte de l’objectif fixé“, d’ici à la fin de l’année.



Abdoulaye Diagne a renseigné que le défi sera plus important en 2024, où “l’État projette un taux de croissance de l’ordre de 9,2%“.



“ En termes de mobilisation des recettes, nous devons suivre. Au lieu des 2 300 milliards qui nous sont assignés cette année 2023, en 2024 (nous sommes) à plus de 2 900 milliards (FCFA) d’objectif de recettes“, a-t-il relevé.



Une telle performance, a insisté le responsable, “ demande une très grande organisation, de l’efficacité dans la qualité du service public rendu à l’usager”.



Selon l’inspecteur Mouhamadou Momar Badiane, président de l’Amicale des inspecteurs des impôts et domaines, cette rencontre était une occasion de partager les connaissances et les expériences développées par l’unité mixte par rapport à la gestion du recouvrement de recettes sur les ressources pétrolières et gazières.