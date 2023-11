Les migrants africains dont on ne veut pas… et ceux dont on veut: l’exode des talents - adakar.com

Les migrants africains dont on ne veut pas… et ceux dont on veut: l'exode des talents Publié le samedi 25 novembre 2023 | RFI

Nous avons évoqué ces dernières semaines le sujet des migrations d’Africains vers l’Europe avec leur lot de victimes qui disparaissent en mer même s’il faut rappeler que la très grande majorité des migrations africaines se passent au sein du continent. Rappelons aujourd’hui que les migrants incluent aussi des milliers d’Africains disposant d’un niveau très élevé de formation et de compétences recherchées partout dans le monde.



Ceux-là sont plutôt recherchés ou en tout cas accueillis à bras ouverts ou presque en Europe comme en Amérique du Nord. S’il est dramatique pour plusieurs pays africains de perdre définitivement des jeunes courageux, déterminés et désireux de travailler même dans des contextes difficiles, il faut aussi prendre la mesure de l’impact cumulé de ce qu’on appelle communément et un peu maladroitement la fuite des cerveaux. Maladroitement parce qu’il ne s’agit pas seulement, loin de là, des hommes et des femmes surdiplômés dans des domaines scientifiques pointus.