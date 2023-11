Canaries : au moins 280 migrants débarqués dans les ports de l’archipel - adakar.com

Canaries : au moins 280 migrants débarqués dans les ports de l'archipel Publié le samedi 25 novembre 2023

Les sauveteurs espagnols ont porté assistance à 110 personnes jeudi, au large des îles El Hierro et Tenerife. Plusieurs heures auparavant, près de 170 exilés avaient été également secourus et débarqués sur les autres îles de l'archipel, Grande Canarie et Fuerteventura.



Cent-dix personnes ont débarqué sur les îles de Tenerife et El Hierro, à bord de deux canots, jeudi 23 novembre, avec l'aide du Salvamento Marítimo, la société étatique de sauvetage en mer espagnole.



Le premier canot avait été détecté à environ huit milles (une douzaine de kilomètres) du port de La Restinga, sur l'île d'El Hierro, retrace l'agence de presse EFE. Le navire de sauvetage Salvamar Adhara est intervenu afin de transférer à son bord les 50 occupants. Parmi eux, neuf enfants. Tous ont pu être débarqués au port de La Restinga et pris en charge.



Le deuxième canot avait été localisé par un bateau d'excursion touristique, non loin du port de Los Cristianos, sur l'île de Tenerife. Une soixantaine de migrants était à bord. Cette fois, le navire de sauvetage Salvamar Alpheratz a escorté le canot pneumatique, sans faire monter à bord les exilés, jusqu'à atteindre le port.