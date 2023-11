Accident de la route : Un mort et trente-huit blessés sur l’axe Touba-Khelcom - adakar.com

Accident de la route : Un mort et trente-huit blessés sur l'axe Touba-Khelcom
Publié le samedi 25 novembre 2023

Un tragique accident survenu hier vendredi sur l'axe Touba-Khelcom a coûté la vie à une personne et a laissé trente-huit autres blessées, dont cinq dans un état grave, rapporte, Sene web, ce samedi 25 novembre 2023.



L'incident est survenu lorsqu'un camion, transportant des passagers se rendant à Khelcom pour participer à des travaux champêtres, a été impliqué dans une manœuvre pour éviter une collision avec un autre véhicule. Malheureusement, cette manœuvre a entraîné l'injection des passagers du gros porteur causant la mort et des blessés.



Les autorités locales et les services d'urgence ont rapidement réagi sur les lieux de l'accident, prodiguant les premiers soins aux blessés avant de les transporter vers des établissements médicaux appropriés. Les victimes, dont cinq sont dans un état grave, reçoivent actuellement des soins médicaux.



