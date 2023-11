Présidentielle 2024 – Amadou Ba/Boun Dionne : Noms d’une bataille - adakar.com

Publié le samedi 25 novembre 2023 | Le Quotidien

© Autre presse par DR

Mahammed Boun Dionne

Mahammed Boun Abdallah Dionne ne pourra pas compter sur six de ses délégués régionaux en vue de la prochaine élection présidentielle pour laquelle l’ancien Pm a déclaré sa candidature. Ces préposés à la coordination de sa campagne de collecte de parrainages lui ont tourné le dos pour rejoindre l’actuel Pm, Amadou Ba.



Par Amadou MBODJI – Mahammed Boun Abdallah Dion­ne ira à l’élection présidentielle, si sa candidature est validée par le Conseil Cons­titutionnel, sans certains de ceux qui s’étaient engagés à le soutenir. A quelques mois de l’échéance du 25 février prochain, l’ancien Premier ministre devra faire sans six de ses partisans, 5 délégués régionaux et un communal de sa coalition en charge du parrainage dans leurs localités respectives. Ces derniers ont quitté le navire de Dionne en pleine mer, pour rejoindre celui de l’actuel Pm, Amadou Ba, candidat déclaré de Benno bokk yaakaar (Bby).



«Nous délégués régionaux de Kolda, Matam, Saint-Louis, Tamba et Louga actons notre démission de la Coalition Dionne 2024 pour rejoindre, avec nos bases respectives, le candidat Amadou Ba et la Coalition Benno bokk yaakaar. Notre démarche est purement guidée par l’amour du Sénégal et notre ferme volonté de participer à la marche de notre Nation vers des lendemains meilleurs. C’est d’ailleurs ce que nous promettait le chef de file de la Coalition Dionne 2024, mais à notre grande surprise, nous avons constaté que toute sa communication et toutes ses actions étaient basées sur un ressentiment tenace que nous ne comprenons pas», disent les signataires de cette déclaration qu’ils ont transmise à Seneweb. Il s’agit de Aliou Kandé, Délé­gué ré­gional Kolda, Ciré Talla, Délégué régional Matam, Moha­met El Bachir Ndiaye de Saint-Louis, Abdoul Aziz Diougue de Tamba, El Hadj Abdoulaye Ndour de la région de Louga et Modou Bara Kassé de Louga commune.



«Mahammed Boun Abdallah Dionne ne nous a pas proposé un programme sur lequel nous pouvons nous appuyer pour convaincre les Sénégalais du bien-fondé de sa candidature et de l’intérêt de voter pour lui. Au contraire, il passe son temps à dénigrer le Président Macky Sall et un bilan dont il est pourtant l’un des principaux artisans. Un bilan qu’il a défendu urbi et orbi», font fait savoir les démissionnaires.



«Nous avons également noté que notre ex-candidat se donnait beaucoup de peine pour peindre un tableau sombre de ses adversaires politiques, no­tamment le Premier ministre Amadou Ba, alors que les valeurs et convictions qui sont à la base de la coalition nous dictent une démarche basée sur une politique saine», mentionnent ces délégués régionaux.



C’est «forts de ces constats», soulignent-ils, «et rassurés par la posture d’homme d’Etat du Premier ministre Amadou Ba», affirment-ils, que «nous avons décidé de le soutenir sans condition en rejoignant la Coalition Benno bokk yaakaar». «Un choix réfléchi et validé par notre base. Une base qui nous a d’ailleurs demandé de veiller à la sauvegarde de ses données personnelles. Ainsi, nous mettons en garde monsieur Mahammed Boun Abdallah Dionne contre toute utilisation d’une partie des parrainages qu’il a en sa possession. Même si nous détenons la grande majorité des fiches, nous tenons à préserver les données de nos électeurs, qui ont choisi Amadou Ba pour être leur Président au soir du 25 février 2024. Ainsi, l’objectif de 2000 à 3000 parrains que nous avions dans notre ex-coalition, nous le portons à 5000 parrainages minimum par région, au profit de Amadou Ba», arguent ces anciens proches de Dionne.

«Nous appelons les Sénéga­laises et Sénégalais, soucieux du devenir de la Nation», recommandent-ils, «à rejoindre Amadou Ba pour un Sénégal de paix, de tolérance, de stabilité et de prospérité».

