Le Président sur la Maison des Nations unies : «C'est un partenariat sous forme de location-vente» Publié le samedi 25 novembre 2023

La Maison des Nations Unies marque l'attachement renouvelé du Sénégal à l'ONU (Macky Sall)

Le Président Macky Sall a procédé hier à l’inauguration de la Maison des Nations unies implantée dans le Pôle urbain de Diamniadio. Le bâtiment, construit sur un espace de 13 hectares, est le fruit d’un partenariat public-privé. Pour le président de la République, cette maison représente la contribution du pays à la stratégie des Nu visant à créer une meilleure synergie entre ses différentes entités.



Par Alioune Badara NDIAYE – L’imposant bâtiment faisant office de Maison des Nations unies a été inauguré hier par le Président Macky Sall, en présence de Klaus Werner Iohan­nis, président de la République de Roumanie, de Mme Amina Mohammed, Vice-Secrétaire générale de l’Organisation des Nations unies. L’infrastructure, érigée sur une surface de 13 hectares, en face de la Sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng, est le fruit d’un partenariat entre le public et le privé, et s’inscrit dans la vision du «One Un», qui permet à l’organisation internationale de voir toutes ses agences au pays regroupées en un seul lieu. «En matière de politiques publiques, nous avons matérialisé ici, une fois de plus, notre stratégie nationale de partenariat public-privé. La Maison des Nations unies est en effet le fruit d’un partenariat sous forme de location-vente, entre l’Etat du Sénégal et la société Envol Immobilier qui a conçu, financé et construit le projet», a noté le Président Sall dans son discours. «Nous avons voulu offrir aux 34 agences onusiennes représentées au Sénégal, un cadre adéquat de travail pour faciliter leur interaction dans la complémentarité», a-t-il relevé, assurant que cette réalisation vient conforter la longue tradition de coopération conviviale entre le Sénégal et l’Organisation des Nations unies.



S’adressant aux membres du système des Nu au Sénégal, le président de la République d’indiquer : «Sous ce toit, le Sénégal souhaite vous rassembler, parce que nous voulons rester les Nations unies. Sous ce toit, le Sénégal souhaite vous faciliter la tâche afin que vous continuiez à faire rayonner l’idéal de notre organisation comme le veut sa charte : c’est-à-dire «être un centre où s’harmonisent les efforts des na­tions pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement économique et social des peuples».» D’après le chef de l’Etat, cette nouvelle installation vient progressivement conforter le standing de ville moderne aux vocations multiples que Diam­niadio est en train d’imprimer. Sall a, dans cette dynamique, cité les vocations administrative avec les sphères ministérielles, sportive avec le Stade Abdoulaye Wade et Dakar Arena, industrielle et commerciale, scientifique… «Voilà la vision qui porte et oriente tout ce que nous faisons ici, en parfaite cohérence avec le Plan Sénégal émergent», a ainsi fièrement lancé le Président Sall, non sans rappeler que Diamniadio n’était qu’un «terrain quasiment vague il y a quelques années».



A ses yeux, la transformation est totale : «Aujourd’hui, il y a : Diamniadio l’administrative, avec ses sphères ministérielles, Diamniadio l’industrielle et commerciale, avec son parc industriel, son Centre des expositions, son Marché d’intérêt national et sa gare des gros porteurs, Diamniadio la studieuse, la scientifique, et la technologique, avec son université, son Institut supérieur d’enseignement professionnel, son Datacenter, son Super calculateur, son Parc des technologies numériques, le Labo­ratoire de l’Iressef et le Com­plexe biotechnologique de l’Institut Pasteur qui est en cours de finition.» Il poursuit : «Diamniadio la sportive, avec son Arena et son stade, Diam­niadio l’internationale, avec son Centre international de conférence et désormais la Maison des Nations unies. Enfin, Diamniadio au diapason des exigences de transport moderne, rapide et fiable, avec l’autoroute et le Train express régional dont la phase II, en chantier avancé, connectera, dans quelques mois, la ville à l’Aéroport international Blaise Diagne. Voilà la vision qui porte et oriente tout ce que nous faisons ici, en parfaite cohérence avec le Plan Sénégal émergent.»