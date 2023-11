SENEGAL-ITALIECOOPERATION / Emploi et protection de l’enfant : le gouvernement italien contribue au financement de deux projets sénégalais - adakar.com

Dakar, (APS) – Le Sénégal a signé avec l’Italie deux accords en vertu desquels ce pays d’Europe va fournir une contribution de 4 milliards de francs CFA au financement de deux initiatives gouvernementales sénégalaises dédiées à l’emploi et à la protection de l’enfance, a constaté l’APS, vendredi, à Dakar.



Le financement italien sera destiné au Projet d’appui à la territorialisation des politiques d’insertion professionnelle des jeunes et des femmes (PATIP-JF).



Le Programme d’amélioration de l’accès et de la qualité des services socioéducatifs de protection de l’enfant (PAQ-SPE) va également en bénéficier.



‘’C’est un grand honneur pour moi de signer les accords de financement pour deux nouvelles initiatives de coopération entre le Sénégal et l’Italie’’, a dit Giovanni Umberto De Vito, l’ambassadeur d’Italie au Sénégal.



En signant les accords de financement avec le ministre sénégalais de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Doudou Ka, il a décrit le Sénégal comme ‘’un partenaire prioritaire’’ pour son pays.



L’ambassadeur salue en même temps la ‘’stabilité politique’’ et la ‘’tradition démocratique’’ du Sénégal.



Les fonds alloués par l’Italie seront destinés à l’éducation, à l’insertion professionnelle, à la création d’emplois et à la protection des enfants mineurs, a précisé Giovanni Umberto De Vito.



L’Italie prévoit 68 milliards de francs CFA pour le financement de projets sénégalais, de 2024 à 2026



Le financement destiné au PAQ-SPE, d’un montant de près de 2 milliards de francs CFA, va renforcer les services socioéducatifs fournis aux ‘’mineurs en danger et/ou en conflit avec la loi’’, a-t-il ajouté.



La contribution financière italienne va servir en même temps à ‘’améliorer les services d’accueil et la qualité de la prise en charge’’ de ces enfants par le ministère de la Justice, selon l’ambassadeur d’Italie au Sénégal.



Le PATIP-JF bénéficie, en vertu des accords signés, d’une ‘’donation’’ de plus de 2,5 milliards de francs CFA de l’Italie.



Ce projet va permettre à l’État du Sénégal de créer des opportunités d’emplois dans plusieurs régions et d’aider à administrer les collectivités territoriales, a dit Giovanni Umberto De Vito.



Un programme de coopération sénégalo-italien pour la période 2024-2026 a été élaboré, a-t-il annoncé, précisant qu’il prendra en charge l’‘’insertion professionnelle des jeunes Sénégalais’’.



Doudou Ka s’est réjoui des ‘’efforts’’ fournis par le gouvernement italien pour venir en aide à celui du Sénégal dans l’exécution de ses politiques publiques.



Selon M. Ka, l’Italie a prévu un budget de 68 milliards de francs CFA pour le financement des projets publics qu’il va soutenir au Sénégal de 2024 à 2026.



