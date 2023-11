Coupe du monde U17: la FIFA rejette la requête du sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe du monde U17: la FIFA rejette la requête du sénégal Publié le vendredi 24 novembre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Siège de la FIFA à Zurich, en Suisse

Tweet

La FIFA a rejeté la requête de la fédération du Sénégal réclamant la disqualification de l’équipe de France de la coupe du monde U17 en Indonésie, pour avoir enrôler un joueur inéligible à la compétition en raison de sa double nationalité, a-t-on appris ce vendredi 24 novembre.



Selon RMC sport, cette requête ne devrait pas aboutir, car d’après la faîtière internationale de football, le Sénégal comme les autres équipes plaignantes aurait dû adresser les requêtes cinq jours avant le coup d’envoi de la compétition pour obtenir gain de cause. Ce qui n’a pas été le cas.

La France poursuit son aventure dans cette compétition et affrontera demain l’Ouzbékistan en Quart de finale.



Pour rappel, l’attaquant de 17 ans Yanis Issoufou avait déjà été enrôler sous les couleurs du Niger lors de la compétition UFOA B, une qualificative de la CAN U17 avant de rejoindre les bleuets, d’où son inéligibilité à cette coupe du monde U17 en indonésie.



HB