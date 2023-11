Un premier satellite motif d’espoir pour le spatial sénégalais - adakar.com

Un premier satellite motif d'espoir pour le spatial sénégalais Publié le vendredi 24 novembre 2023 | RFI

Un premier satellite motif d`espoir pour le spatial sénégalais

Le Sénégal va réceptionner son premier satellite début décembre – entièrement conçu et construit par une équipe d’ingénieurs et de techniciens sénégalais, formés au centre spatial universitaire de Montpellier. Un projet de 1,5 million d’euros porté par le ministère sénégalais de l’Enseignement supérieur qui espère ainsi booster un nouveau secteur d’activité vecteur d’emplois.



De notre correspondante à Dakar,



C’est au Sénégal, dans une grande salle équipée en écrans et ordinateurs que se fera le suivi et le contrôle du premier satellite sénégalais. La petite boîte noire envoyée dans l’espace aura pour principale mission de récupérer les données des agences étatiques de météorologie et de mesure des niveaux d’eau qui ont des stations aux quatre coins du pays.