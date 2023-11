Macky Sall réaffirme sa volonté de faire de Diamniadio, “une ville moderne et intelligente’’ - adakar.com

Macky Sall réaffirme sa volonté de faire de Diamniadio, "une ville moderne et intelligente'' Publié le vendredi 24 novembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Le président de la République, Macky Sall, a réaffirmé jeudi sa vision de faire de Diamniadio, dans le département de Rufisque, “une ville moderne, verte, intelligente et économe’’, énumérant les nombreuses infrastructures modernes réalisées dans cette partie de la région de Dakar .



“Diamniadio, j’ai voulu en faire une ville moderne, une ville conçue et dessinée sur carte avant de poser les bâtiments. C’est pourquoi, Diamniadio va être une ville verte, intelligente et économe. Pour cela il faut des logements qui soient en harmonie avec ce que nous voulons bâtir dans cette société’’, a fait valoir le chef de l’Etat.



Le Chef de l’Etat intervenait lors de la cérémonie d’inauguration de la Maison des Nations Unie construite dans la nouvelle ville de Diamniadio, non loin de la sphère ministérielle, Ousmane Tanor Dieng.



La cérémonie s’est déroulée en présidence du président de la Roumanie Klaus Werner Iohannis, et e la vice-secrétaire générale de l’Organisation des Nations unies, Amina J. Mohammed.



Le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, le président du Conseil économique, social et environnement, Abdoulaye Daouda Diallo, des membres du Gouvernement sénégalais, des parlementaires, élus territoriaux et notables ont aussi assisté à la cérémonie.



Il a rappelé que Diamniadio “un, terrain quasiment vague il y a moins de dix ans, conforte progressivement son standing de ville moderne aux vocations multiples’’.



“Aujourd’hui, il y a Diamniadio, la diplomate à travers cette Maison des nations unies, Diamniadio, l’Administrative avec ses sphères ministérielles, Diamniadio l’industrielle et commerciale avec son Parc industriel, son centre des expositions, son marché d’intérêt national et sa Gare des Gros porteurs’’, a soutenu le chef de l’Etat.



Macky Sall a aussi rappelé les investissements dans le domaine de la science et de la technologie à Diamniadio qui “abrite l’Université Amadou Makhtar Mbow, l’Institut supérieur d’enseignement professionnel, le Dater center, le super calculator, le parc de technologie numérique, le laboratoire IRESSEF et le complexe biotechnique de l’Institut Pasteur de Dakar qui est en cours de finalisation’’.



“Diamniadio, la sportive avec son Dakar Aréna et le Stade Abdoulaye Wade, l’un des meilleur au monde. Diamniadio, l’internationale avec son centre international de Conférence Abdou Diouf. Et désormais, la Maison des Nations Unies’’, a ajouté Macky Sall.



Le chef de l’Etat a aussi salué une ville de Diamniadio “au diapason des exigences de transport moderne, rapide et fiable avec l’autoroute et surtout le Train express régional dont la phase 2 en chantier avancé, va connecter Diamniadio et l’aéroport international Blaise Diagne de Diass’’.



