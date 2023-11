L’OMS annonce des livraisons de vaccins contre le paludisme dans plusieurs pays africains - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé L’OMS annonce des livraisons de vaccins contre le paludisme dans plusieurs pays africains Publié le jeudi 23 novembre 2023 | trtafrika.com

© aDakar.com par LB

L`Archevêque de Dakar vacciné contre le Covid-19

Dakar, le 26 février 2021 - L`archevêque de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye a été vacciné contre le Covid-19 lors d`une visite du ministre de la Santé et de l`Action sociale. D`autres personnalités de l`église dont le Cardinal Théodore Adrien Sarr, et l`Abbé Jacques Seck ont été aussi vaccinés. Tweet

Le paludisme tue plus de 600 000 personnes chaque année dans le monde, dont la plupart sont des enfants en Afrique.



"Le vaccin qui protège les enfants contre les cas graves de la maladie, est un complément essentiel à l'ensemble des outils de prévention du paludisme existants et contribuera à soutenir nos efforts pour inverser la tendance à la hausse du nombre de cas et réduire davantage le nombre de décès", a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique dans un message posté sur Twitter, rebaptisé X.



Le vaccin R21 fait actuellement l'objet d'un examen par l'OMS en vue de sa pré-qualification.



La disponibilité de deux vaccins antipaludiques devrait permettre d'augmenter l'offre pour répondre à la forte demande des pays africains et d'obtenir un nombre suffisant de doses de vaccin pour tous les enfants vivant dans des zones auxquelles le paludisme constitue un risque pour la santé publique.



Un lot de 331 200 doses du vaccin - également connu sous le nom de RTS, S — a été déchargé à l'aéroport international Nsimalen de Yaoundé, faisant du Cameroun le premier pays africain à recevoir le vaccin après les programmes pilotes au Ghana, au Kenya et au Malawi.



Plusieurs pays africains étant en train de finaliser leurs plans de déploiement, 1,7 million de doses supplémentaires devraient être livrées au Burkina Faso, au Liberia, au Niger et à la Sierra Leone dans les semaines à venir.