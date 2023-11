Justice: le Syndicat des travailleurs de la Justice entame une grève de 48 heures pour protester contre les "manœuvres dilatoires" - adakar.com

Justice: le Syndicat des travailleurs de la Justice entame une grève de 48 heures pour protester contre les "manœuvres dilatoires" Publié le jeudi 23 novembre 2023

Le Syndicat des travailleurs de la Justice (SYTJUST) a décidé d'observer une grève de 48 heures à partir de ce jeudi 23 novembre 2023.



Cette décision vise à exprimer le mécontentement des travailleurs face à ce qu'ils qualifient de "dilatoire" du ministre de la Fonction publique et au prétendu sabotage de la réforme du statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice.



Dans un communiqué, Ayé Boun Malick Diop, porte-parole du SYTJUST, et ses collègues ont vivement critiqué les déclarations du ministre de la Fonction publique, Gallo Ba, lors de son passage à l'Assemblée nationale. Ils accusent le ministre d'avoir volontairement déformé les faits pour donner l'impression que le SYTJUST rejette les formations préalables au reclassement des greffiers à la hiérarchie A2 et au reclassement du personnel dans le corps des assistants des greffes et parquets.



Le syndicat affirme que la véritable problématique réside dans la "dénaturation des délibérations du gouvernement" commise par des juristes du ministère de la Fonction publique. Selon le SYTJUST, ces individus auraient falsifié le projet de décret portant statut particulier des fonctionnaires de la justice, bloquant ainsi depuis cinq ans le reclassement des greffiers à la hiérarchie A2 et le reclassement du personnel dans le corps des assistants des greffes et parquets.



La grève de 48 heures vise à attirer l'attention sur ces préoccupations et à exiger des mesures correctives immédiates pour résoudre les problèmes persistants au sein du système judiciaire.



