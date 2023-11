Coupe du monde U17: le Sénégal demande à la FIFA de disqualifier l’équipe de France - adakar.com

Coupe du monde U17: le Sénégal demande à la FIFA de disqualifier l'équipe de France
Publié le jeudi 23 novembre 2023 | aDakar.com

La Fédération sénégalaise de football annonce avoir saisi la FIFA pour dénoncer l'intelligibilité du joueur français Yanis Ali Issoufou Abdoulkadre.



La procédure lancée par la Fédération sénégalaise de Football vise à faire constater par la FIFA l'inéligibilité du joueur qui a déjà disputé une compétition officielle de la CAF qualificative à la Coupe d'Afrique des Nations U17 avec la sélection nigérienne.



L'instance faîtière du football sénégalais précise d'ailleurs que cette compétition de la Confédération africaine de football était elle-même qualificative pour la Coupe du monde U17 Indonésie 2023 pour laquelle il a été aligné par la sélection française.



Constatant que le joueur a disputé deux compétitions officielles de la CAF et de la FIFA (CAN et Coupe du monde), le Sénégal demande à la FIFA de disqualifier la sélection française pour alignement d'un joueur inéligible. La France s'est qualifiée mercredi en quart de finale de Coupe du monde après une victoire aux tirs au but devant les Lionceaux du Sénégal 0-0, 5-3 (TAB).



