Prison du Cap Manuel: Habib Sy, Guy Marius Sagna et Cheikh Tidiane Dièye ont rencontré Ousmane Sonko

Ousmane Sonko, leader de PASTEF

Ousmane Sonko a reçu, mercredi 22 novembre 2023, à la Prison du Cap Manuel, la visite de plusieurs de ses collaborateurs et alliés politiques après une grève de la faim de plusieurs semaines qui l'avait affaiblie.



Moins d'une semaine après les décisions judiciaires qui lui ont été défavorables de la Cour suprême et de la Cour de justice de la CEDEAO, l'opposant dont la candidature est encore sujette à caution a reçu la visite de plusieurs alliés politiques dont Guy Marius Sagna, Habib Sy et Cheikh Tidiane Dièye.



Alors qu'une campagne de parrainage populaire a été lancée en faveur de Bassirou Diomaye Faye en lieu et place d'Ousmane Sonko, les proches d'Ousmane Sonko ont témoigné à l'issue de leur visite l'avoir trouvé en excellente forme.



C'est l'ancien président de la Conférence des leaders de Yewwu Askan Wi Habib Sy qui a en premier révélé la rencontre avec Ousmane Sonko à la Prison du Cap Manuel.

"Je viens de rendre visite au président Ousmane Sonko au cap Manuel. Je l’ai trouvé en excellente forme. Il a repris le sport et se nourrit bien. Il organise les visites, reçoit ses amis et ses collaborateurs. Il réfléchit et écrit beaucoup. Il demande à ses soutiens de se consacrer sur l’objectif 2024, étant entendu qu’il est toujours ,et encore dans le jeu politique", a annoncé Habib Sy.



Citant Ousmane Sonko, Habib Sy ajoute qu'il reste convaincu, plus que jamais, "que les changements attendus depuis 1960 seront réalisés en 2024.".



"En conséquence, il demande aux populations qui le soutiennent d’éviter de répondre aux provocations ,et de se concentrer sur l’essentiel. Il dit avoir atteint 95% des objectifs à propos de ses successives grèves de la faim. Mais, en tout état de cause, il les reprendrait, au gré des contextes", a terminé Habib Sy.



De son côté, le député Guy Marius Sagna, qui a retiré sa campagne de parrainage au profit de Bassirou Diomaye Faye comme l'ont d'ailleurs fait d'autres leaders du parti Pastef aujourd'hui dissous, témoigne avoir retrouvé Ousmane Sonko en pleine possession de ses moyens.



"Je viens de voir le président Ousmane Sonko à la prison du Cap Manuel. Tout de blanc vêtu avec un chapeau sur la tête il n'a rien perdu de ses taquineries.

J'ai rarement vu Sonko en si bonne santé, en pleine possession de tous ses moyens avec un mental si conquérant et un tel optimisme. Ousmane dit qu'il est content de vous toutes et tous les patriotes car avec lui vous avez su déjouer le plan de Macky Sall qui voulait rendre invisibles et inaudibles les patriotes panafricains du Sénégal", a déclaré Guy Marius Sagna.



L'autre leader de l'opposition à avoir été en prison visiter Ousmane Sonko est Cheikh Tidiane Dièye. Il précise que c'est sur demande d'Ousmane Sonko qu'il lui a rendu visite. Leur discussion, qu'il qualifie de "amicale mais sérieuse", a porté sur la situation du pays.



"Ousmane Sonko nous a reçu avec d’autres leaders, chacun son tour, pour une discussion amicale mais sérieuse sur l’état de notre pays, les difficultés que vivent les sénégalais, mais aussi les perspectives d’un avenir radieux lorsque nous réussirons, avec l’aide de Dieu, à conquérir le pouvoir pour installer une gouvernance alternative et vertueuse qui transforme positivement le Sénégal", a fait savoir Cheikh Tidiane Dièye.



L'allié de Ousmane Sonko d'ajouter que "le pouvoir politique réel, celui qui naît et grandit dans les cœurs, n’est pas ailleurs à Dakar. Il est dans la prison du Cap manuel où croît, se bonifie, se renforce. Sonko n’abdiquera jamais!"



Makhtar C.