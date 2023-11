Gouvernement: de nouvelles nominations et des affectations au sein de l’administration sénégalaise - adakar.com

Gouvernement: de nouvelles nominations et des affectations au sein de l'administration sénégalaise Publié le jeudi 23 novembre 2023

© aDakar.com

Le Président de la République du Sénégal a annoncé ce mercredi 22 novembre 2023 lors du conseil des ministres, plusieurs décisions au titre des mesures individuelles, impactant des postes clés au sein de l'administration. Les nominations et affectations sont les suivantes :



Moustapha SOW :Nomination en tant qu'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès de Son Excellence Monsieur Kaïs SAïED, Président de la République Tunisienne.



Ousmane SY : Nomination en tant qu'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès de Son Excellence Monsieur Mamady DOUMBOUYA, Président de la Transition, Chef de l’État de la République du Guinée.



Diamane DIOME : Nomination en tant qu'Ambassadeur, Représentant permanent adjoint du Sénégal auprès des Nations unies à New York.



Mansour Elimane KANE : Cumulativement avec ses fonctions, nomination en tant qu'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès de Son Excellence Madame Xiomara CASTRO, Présidente de la République du Honduras, avec résidence à Washington.



Doudou SOW : Cumulativement avec ses fonctions, nomination en tant qu'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès de Son Excellence Monsieur Wavel RAMKALAWAN, Président de la République des Seychelles, avec résidence à Kigali.



Aminata Fall CISSE : Cumulativement avec ses fonctions, nomination en tant qu'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès de Son Excellence Monsieur Santiago PENA, Président de la République du Paraguay, avec résidence à Brasilia.



Fatou BEYE : Nomination en tant que Directeur général du Laboratoire national d’Analyses et de Contrôle (LANAC).



Aminata DIAO : Nomination en tant que Coordonnateur national du Programme de Développement de la Microfinance Islamique au Sénégal (PROMISE).



Diéguy DIOP : Nomination en tant que Directeur de la Promotion de l’Économie sociale et Solidaire.



Cheikh FALL : Nomination en tant qu'Inspecteur des Affaires Administratives et Financières au Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.



Abdoulaye FAM : Nomination en tant qu'Inspecteur Technique au Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.



Colonel Papa Ibrahima DIOP : Nomination en tant que Directeur de la Lutte contre les Encombrements au Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.



Ces nouvelles nominations reflètent la volonté du gouvernement de renforcer ses représentations diplomatiques et de dynamiser plusieurs secteurs clés de l'administration nationale.



