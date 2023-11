Développement régional : le Président Macky Sall appelle à l’émergence du Pôle-Territoire Sine Saloum - adakar.com

Développement régional : le Président Macky Sall appelle à l'émergence du Pôle-Territoire Sine Saloum
Publié le mercredi 22 novembre 2023 | aDakar.com

À l'issue des conseils présidentiels de Kaolack, Kaffrine et Fatick, le Chef de l’État a souligné l'importance de travailler à l'émergence du Pôle-Territoire Sine Saloum. L'objectif est d'accélérer l'optimisation des politiques sectorielles nécessaires au développement des régions ciblées et à l'amélioration du bien-être des populations locales.



Dans cette perspective, le Président de la République a instruit le Premier Ministre de prendre toutes les dispositions au sein des ministères pour répondre aux doléances légitimes et urgentes exprimées par les populations lors de la tournée économique. De plus, il a demandé d'engager sans délai le processus de suivi des décisions présidentielles annoncées et partagées avec les autorités administratives, les élus locaux et les forces vives des régions.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une approche holistique visant à dynamiser le développement régional en concentrant les efforts sur le Pôle-Territoire Sine Saloum. Les actions entreprises visent à renforcer les politiques sectorielles, à répondre aux besoins locaux et à stimuler l'économie régionale. Le suivi rigoureux des décisions présidentielles démontre l'engagement du gouvernement envers le bien-être des populations et la concrétisation des projets de développement dans ces régions spécifiques.



