News Politique Article Politique Tournées économiques : voici les 6 régions concernées par les prochaines visites de Macky Sall, des instructions données pour les préparatifs Publié le mercredi 22 novembre 2023 | aDakar.com

Conseil présidentiel pour la région de Kédougou

Kédougou, le 14 novembre 2023 - Le chef de l`État a présidé un Conseil présidentiel destiné à la région de Kédougou dans le cadre de la tournée économique qui doit le conduire dans 3 régions. Tweet

Le Président de la République, Macky Sall, a donné des instructions fermes au Premier Ministre et aux ministres concernés sur l'importance de la préparation des prochaines tournées économiques, lors du conseil des ministres tenu ce mercredi 22 novembre 2023.

Après Kaolack, Kaffrine et Fatick, les prochaines tournées ciblent les régions stratégiques de Diourbel, Saint-Louis, Matam, Louga, Kolda, et Ziguinchor.

L'annonce du Chef de l'État souligne l'engagement continu du gouvernement envers le développement équilibré du pays en mettant l'accent sur des régions clés. Ces tournées économiques visent à évaluer les besoins spécifiques de chaque région, à interagir avec les populations locales, et à élaborer des stratégies adaptées pour stimuler la croissance économique et améliorer le bien-être des habitants.



Le Président a insisté sur la nécessité d'une préparation minutieuse, engageant le Premier Ministre et les ministres à travailler en étroite collaboration pour garantir le succès de ces tournées. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre d'une approche proactive du gouvernement en matière de développement régional, reflétant son engagement envers une croissance équilibrée et inclusive sur l'ensemble du territoire national.



HB