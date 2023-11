Élection de représentativité syndicale : 315.638 électeurs inscrits - adakar.com

Élection de représentativité syndicale : 315.638 électeurs inscrits Publié le mercredi 22 novembre 2023

Les élections de représentativité syndicale auront lieu le 12 décembre prochain. Le nombre total d’électeurs inscrits est de 315.638 confie le secrétaire général de la CSA. Les autorités administratives en rapport avec les inspections du travail et de la sécurité sociale vont organiser ces élections les 3emes du genre. Ces élections « concernent les travailleurs syndiqués et ceux qui ne le sont pas et qui sont inscrits dans le fichier », renseigne Élimane Diouf secrétaire général de la confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA)



Malick Sy