Victime d'une Cyberattaque sur sa page Facebook: ancienne Premier ministre, Mimi 24, réagit avec fermeté Publié le mercredi 22 novembre 2023

La page Facebook de l’ancienne Premier ministre et candidate déclarée à la Présidentielle de février 2024, Mimi 2024, a été la cible d’une cyberattaque, a-t-on appris ce mercredi 22 novembre 2023.

Les pirates ont altéré les photos de profil et de couverture en les remplaçant par un écran noir symbolisant le deuil. La présidente de Mimi 2024, ne restant pas silencieuse, a utilisé son compte Twitter pour répliquer et adresser une critique subtile envers les responsables du régime.



Dans une déclaration ferme, elle a dénoncé vigoureusement l’attaque cybernétique de son compte Facebook officiel. "Nous travaillons à son rétablissement rapide comme outil de communication démocratique. Qu’ils le sachent, rien ni personne ne peut arrêter cette dynamique de changement", a-t-elle écrit sur le réseau concurrent.



L’incident souligne les défis croissants auxquels sont confrontés les acteurs politiques en matière de cybersécurité, notamment en période électorale. Mimi 2024, connue pour sa détermination, a réaffirmé sa résilience face à cette attaque et son engagement envers le processus démocratique. Les autorités compétentes sont susceptibles d’enquêter sur cet incident pour identifier les responsables de la cyberattaque.



HB