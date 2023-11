Coupe du monde U17: le Sénégal éliminé en huitièmes de finale par la France - adakar.com

© aDakar.com par BL

Victoire des Lionceaux du Sénégal à la CAN U17

Les Lionceaux de la Téranga ont remporté, vendredi 19 mai 2023, la finale de la CAN U17 en battant le Maroc 2-1. Tweet

Les champions d'Afrique U17 s'arrêtent en huitièmes de finale dans la Coupe du monde de la catégorie en Argentine.



Après avoir démarré la compétition sur les chapeaux de roues face notamment à l'Argentine (pays organisateur) 2-1 et contre la Pologne 3-0, les Lions ont éprouvé de la peine contre le Japon lors de son dernier match de groupe (match perdu 2-0) et contre la France, ce mercredi en huitièmes de finale.



Malgré un début de match compliqué, les joueurs de Serigne Saliou Dia vont réussir à tenir tête à la France jusqu'à l'épreuve des tirs au but, manquant au cours de la seconde période de nombreuses occasions franches.



Au coup de sifflet final, les deux équipes qui n'avaient pas réussi à scorer, ont du se départager aux tirs au buts. À ce jeu, la France s'est montrée plus solide en s'imposant par 5 réalisations à 4.



Les champions d'Afrique voient leur tournoi s'achever prématurément alors que de grands espoirs reposaient sur les frêles épaules des joueurs sénégalais.



Makhtar C.