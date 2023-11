Le Sénégal se dote d’une société chargée de la gestion et de la construction des routes - adakar.com

Le Sénégal se dote d'une société chargée de la gestion et de la construction des routes Publié le mercredi 22 novembre 2023

C'est désormais effectif, le Sénégal se dote d'une société de construction et de gestion des routes. Le projet de loi l'autorisant est adopté par l'Assemblée nationale ce 21 novembre 2023 en marge de la session budgétaire. 97 députés sur 120 ont voté en faveur de la mise en place de la structure nationale.

Dénommée " autoroutes du Sénégal ", cette société sera également chargée d'exploiter les autoroutes, ou le cas échéant, d'assurer le suivi et le contrôle de toutes les activités d'exploitation confiées à un tiers co-contractant. Elle sera également chargée de rechercher les moyens financiers nécessaire à son développement.

L'une de ses missions sera aussi d'accompagner la politique de réalisation d'infrastructures du pays, marquée actuellement par les autoroutes Mbour-Fatick-Kaolack et Dakar-Thiès-Saint-Louis. Ainsi, le patrimoine autoroutier devrait se situer, à terme, aux alentours de 531 km. " À la suite des 32 km d'autoroutes réalisées avant 2012 entre Dakar et Diamniadio, le rythme de construction des autoroutes s'est accéléré, avec 19 km autoroutiers pour compléter le tronçon Dakar-AIBD ", a souligné le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, Mansour Faye.