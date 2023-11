Saisie record à Fatick : Environ 5 kilogrammes de drogues et des faux médicaments d’une valeur de 1,810 milliard de francs CFA incinérés - adakar.com

News Société Article Société Saisie record à Fatick : Environ 5 kilogrammes de drogues et des faux médicaments d’une valeur de 1,810 milliard de francs CFA incinérés Publié le mercredi 22 novembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

La Subdivision des Douanes de Fatick, en collaboration avec la Subdivision du Littoral sud, a procédé à l'incinération d'environ cinq kilogrammes de chanvre indien, six kilogrammes d'héroïne, et un lot de faux médicaments d'une valeur totale de 1,810 milliard de francs CFA, a-t-on appris ce mercredi 23 novembre 2023.



Cette opération a été réalisée hier mardi, à la suite des saisies effectuées lors de contrôles de routine sur les passagers et les véhicules.

Les détails sur les saisies indiquent que la Subdivision des Douanes de Fatick a saisi 2,139 kilogrammes de chanvre indien, 6 kilogrammes d'héroïne, et 800 grammes de cocaïne, d'une valeur estimée à 500 millions de francs CFA. La subdivision a également saisi d'importants lots de faux médicaments évalués à 330 millions de francs CFA.

De son côté, la Subdivision du Littoral sud a réalisé des prises de 2,335 kilogrammes de chanvre, d'une valeur de 200 millions de francs CFA, ainsi que des faux médicaments évalués à 780 millions de francs CFA. Ces saisies illustrent les efforts continus des autorités pour lutter contre le trafic de drogue et le commerce de médicaments contrefaits dans la région.



Par ailleurs, la plupart des procès en Chambre criminelle portent sur le trafic de drogue et de chanvre indien, a indiqué le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Fatick, Modou Sokhna Thiam. Il a également mis en lumière les dégâts croissants causés par le trafic de faux médicaments, notamment avec l'émergence de drogues de synthèse telles que l'ecstasy et la méthamphétamine dans la région.



HB