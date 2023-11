Espagne : un Sénégalais arrêté pour trafic d’êtres humains - adakar.com

Publié le mercredi 22 novembre 2023
Espagne : un Sénégalais arrêté pour trafic d'êtres humains

© Autre presse par DR

Espagne : un Sénégalais arrêté pour trafic d`êtres humains

Deux personnes, dont un Sénégalais, ont été arrêtées par la police espagnole pour trafic d'êtres humains.



Un réseau de maltraitance et de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation a été démantelé par la police espagnole. L'opération "Oslo" menée par la police a abouti à l'arrestation et à l'incarcération d'un commerçant de fruits et de légumes de la région de Mallén et de son complice sénégalais. Ce dernier, rapporte Les Echos, recrutait ses compatriotes et les forçait à travailler sans contrat dans des conditions inhumaines.



Les "Modou-Modou" étaient recrutés pour des travaux agricoles sur les rives de l'Ebre dans un régime de semi-esclavage par le Sénégalais qui profitait de leur situation irrégulière en Espagne. La première partie de l'opération "Oslo" a abouti à l'arrestation de 27 personnes, dont certains parmi des membres moyens et supérieurs de l'organisation, bien que la majorité des personnes arrêtés soient des travailleurs qui ont été par la suite relâchés.



Le cerveau, un Sénégalais a hébergé une partie des migrants dans des maisons qui lui appartenaient, surpeuplées et sans conditions minimales d'hygiène et d'habitabilité, en échange de 150 euros, soit moins de 100 000 FCFA.



Pis, ils étaient contraints de travailler jusqu'à 10 heures par jour, tous les jours de la semaine, sans contrat de travail et sans inscription à la sécurité sociale. Ce n'est pas tout. Leur employeur procédait à des retenues sur salaire.



Le réseau faisait travailler leurs victimes dans des champs près de la ville d'Alagon à Saragosse. Les investigations ont permis d'identifier jusqu'à 15 hommes d'affaires de la zone comme bénéficiaires du terrain.