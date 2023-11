SENEGAL-MODE-CULTURE / La styliste Collé Sow Ardo célèbre les 40 ans de sa marque, à partir de samedi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Art et Culture Article Art et Culture SENEGAL-MODE-CULTURE / La styliste Collé Sow Ardo célèbre les 40 ans de sa marque, à partir de samedi Publié le mercredi 22 novembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Agence de Presse Sénégalaise par DR

La styliste Collé Sow Ardo célèbre les 40 ans de sa marque

Tweet

Dakar, (APS) – La styliste sénégalaise Collé Sow Ardo va célébrer à partir de samedi prochain les 40 ans de sa marque avec un grand défilé international où trente-et-un créateurs africains et sénégalais sont attendus en décembre à Dakar, a appris mardi l’APS de l’intéressée.



Pour styliste ‘’l’évènement sera placé sous le signe de la transmission de ses connaissances dans le domaine de la mode ».



‘’Je suis très heureuse de fêter mes 40 ans avec vous, 40 ans d’une vie, c’est beaucoup, je remercie Dieu de me donner 40 ans de vie encore. (…) Je suis avec les jeunes créateurs qui vont prendre le relais pour dire qu’on doit se mettre ensemble et travailler’’, a déclaré la styliste qui a hérité de la mode de sa mère et sa tante.



Au cours d’une conférence de presse organisée dans son showroom sur la corniche de Dakar, la styliste sénégalaise a fait savoir que ‘’deux raisons expliquent aujourd’hui ce retour au-devant de la scène après une dizaine d’années de retrait’’.



Celle qui est surnommée ‘’la reine du pagne tissé‘’, a organisé son dernier défilé de mode communément appelé ‘’Sira vision’’ (Salon international de la représentation africaine) en 2013.



‘’J’ai arrêté après la perte de mon fils par accident de moto. J’ai voulu arrêter définitivement, mais grâce à des dames comme la styliste et couturière Louise Turpin (son aînée) qui m’ont tirée et m’ont dite : +vous n’avez pas le droit. Vous avez perdu un fils, mais vous avez mille fils autour de vous, donc vous n’avez pas le droit d’arrêter+’’, raconte-t-elle.



Appelée ‘’Maman Collé Sow Ardo’’ dans le milieu de la mode sénégalaise.



D’autres stylistes africains, ont demandé à leur collègue sénégalaise ‘’de ne pas être en retrait’’. ‘’Vous n’avez pas le droit’’, ont-ils dit à la styliste sénégalaise lors d’un évènement de mode tenu récemment à Abidjan et auquel Collé Sow Ardo a été invitée.



‘’Je vais fêter les 40 ans de la maison et je vais passer le relais à ma fille Aminata qui est aussi dans la mode’’, a consenti la styliste native de Diourbel.



Elle espère que les jeunes stylistes, couturiers et designers sénégalais ‘’peuvent aller seuls au regard du travail qu’ils abattent’’.



‘’Il suffit juste de s’armer de volonté et d’amour’’, dit-elle.



La célébration du 40ème anniversaire de la marque Collé Sow Ardo ne se limite pas à commémorer son héritage, son parcours ‘’exceptionnel’’, elle vise, selon son initiatrice, ‘’à transmettre son expertise dans le cadre d’échanges avec des jeunes talents en vue d’inspirer et encourager la prochaine génération de créateurs de mode’’.



Il s’agit aussi, dit-elle, d’œuvrer pour des initiatives entrepreneuriales et éducatives avec des écoles de mode.



Les festivités des 40 ans vont s’ouvrir avec un concours réservé aux jeunes créateurs samedi à l’espace Valy Sakhir sur la corniche. Il sera suivi d’un panel de réflexion autour de la mode africaine. Plusieurs stylistes internationaux et nationaux vont prendre part à ces échanges.



Un grand défilé international est prévu le premier samedi du mois de décembre dans un hôtel de Dakar. Il sera suivi d’une exposition-vente le lendemain au showroom de la marque.



De grands noms de la mode africaine sont attendus à Dakar tels que Pathé’O, Gilles Touré de la Côte d’Ivoire, Alphady du Niger, Binta Ba du Gabon ou encore Traoré Dou du Mali.



FKS/MTN

Commentaires