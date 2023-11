SENEGAL-ECONOMIE / Douanes : le nouveau directeur général, Mbaye Ndiaye, a pris fonctions - adakar.com

SENEGAL-ECONOMIE / Douanes : le nouveau directeur général, Mbaye Ndiaye, a pris fonctions Publié le mercredi 22 novembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Sénégal : Mbaye Ndiaye nouveau directeur général des Douanes

Dakar, (APS) – Le nouveau directeur général des douanes, Mbaye Ndiaye, a pris son service lors d’une cérémonie, mardi, à Dakar, a appris l’APS de l’administration douanière.



M. Mbaye, inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle, a été nommé à ce poste, le 9 novembre, en remplacement d’Abdourahmane Dièye.



‘’La cérémonie protocolaire s’est déroulée […] sous le signe de la solennité et de la sobriété. Elle a vu la participation de l’ensemble des membres de la coordination de la direction générale [des douanes]’’, affirme la même source.



‘’Les recettes [douanières] ont atteint en 2022 la barre symbolique de 1.398,5 milliards de francs CFA en termes de liquidations’’, a dit le coordonnateur de la direction générale des douanes, Malick Mbaye, lors de la prise de fonctions de M. Ndiaye.

Le directeur général sortant et ses collaborateurs ont obtenu ce résultat grâce aux ‘’innovations majeures saluées par les partenaires techniques et financiers’’ des douanes, à la création de nouvelles unités et à d’autres décisions, selon M. Mbaye.



‘’Vous héritez, assurément, au regard des résultats que je viens de décliner, d’une douane qui s’est résolument engagée dans la voie de la performance’’, a-t-il dit en s’adressant au nouveau directeur général.



‘’Il n’y a aucun doute que vous serez à la hauteur des missions [qui vous sont] confiées par les hautes autorités de la République. Vos qualités morales et professionnelles, votre engament, votre sérieux, votre culture du travail fait à temps et bien fait […] vous y aideront grandement’’, a ajouté le coordonnateur de la direction générale des douanes.



