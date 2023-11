Revers de Sonko à la Cour Suprême : « Une commande politique de Macky Sall », Lacos - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Revers de Sonko à la Cour Suprême : « Une commande politique de Macky Sall », Lacos Publié le mercredi 22 novembre 2023 | Senego

© Autre presse par Dr

Sénégal: Ousmane Sonko arrêté et raccompagné à Dakar par la gendarmerie

Tweet

« Le verdict rendu par la cour suprême, aux antipodes du réquisitoire dressé par le Premier avocat général, Ousmane Diagne, contre le pourvoi en cassation de l’État et demandant son rejet pur et simple, est manifestement une commande politique de Macky Sall, avec une composition modifiée par le retrait de la conseillère Aïssatou Diallo BA. Ce qui constitue une situation pour le moins inédite au sein de cette haute juridiction ».



Dans un communiqué parvenu à Senego, les Leaders alliés du candidat Ousmane Sonko (Lacos) sont très amers. Les camarades de Dame Mbodj indexent le Président Sall qui a fait « casser la décision du juge de Ziguinchor favorable à Ousmane Sonko ».



Entre autres, Lacos félicite le Président Ousmane Sonko pour le choix porté sur Bassirou Diomaye Diakhar Faye afin de lancer la campagne de collecte de parrainages citoyens.



Lacos invite dans la foulée tout le peuple sénégalais à rester mobilisés pour continuer à défendre la candidature du Président Ousmane Sonko, « notre candidat pour l’élection Présidentielle du 25 février 2024, qui garde toujours intacts ses droits civils et politiques.