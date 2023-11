Macky sur Sonko : « De soi-disant militants de son parti ont tué des femmes innocentes… » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Macky sur Sonko : « De soi-disant militants de son parti ont tué des femmes innocentes… » Publié le mercredi 22 novembre 2023 | Senego

© aDakar.com par PMD

Visite de l`Université El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack

Kaolack, le 19 novembre 2023 - Macky Sall en visite à l`Université El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack pour constater l’état d’avancement des travaux. Tweet

Dans une interview récente avec Jeune Afrique, le Président sénégalais Macky Sall a encore emprunté un vocabulaire ultra musclé, pour parler de Ousmane Sonko, leader du parti ex-Pastef, sans le citer et de ses partisans.



Pas de dictature



« Si le Sénégal était une dictature, comme certains veulent le faire croire, pensez-vous sincèrement qu’il aurait pu passer une seule journée à m’insulter en boucle ? Ceux qui veulent l’anarchie et le chaos pour assouvir leurs ambitions me trouveront sur leur chemin« , a déclaré le président Macky Sall.



Le chaos



Rejetant toute critique, il a mis en lumière des incidents violents impliquant l’opposition et a contesté les allégations de dérive autoritaire. Dans un ton toujours plus colèrique, le chef de l’Etat ne laisse plus une marge à Sonko et partisans. « De soi-disant militants de son parti ont tué des femmes innocentes en lançant des cocktails Molotov contre un bus de transport public dont ils avaient bloqué la porte. Et on va manifester pour la libération des personnes qui ont commis ces atrocités ? Vraiment, je n’ai aucun regret : tout ce qui a été fait l’a été selon les normes démocratiques les plus élevées« , a fait savoir le locataire du Palais pour qui force doit rester à la loi.