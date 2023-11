«Sextorsions»: au Sénégal, une victime témoigne de ces chantages aux photos et vidéos intimes - adakar.com

«Sextorsions»: au Sénégal, une victime témoigne de ces chantages aux photos et vidéos intimes Publié le mardi 21 novembre 2023 | RFI

© aDakar.com par DR

Manifestation contre les violences sexuelles à Dakar

C’est un phénomène qui prend de l’ampleur au Sénégal : les « sextorsions », ou chantage aux photos et vidéos sexuelles. Derrière ces chantages, d’anciens partenaires vengeurs ou des proches mal intentionnés, qui vendent ces contenus à des professionnels du chantage qui réclament des centaines de milliers de francs CFA sous peine de les diffuser. Témoignage et explications.



Les yeux baissés, la jeune femme peine à raconter son histoire encore sous le choc deux mois après. « Aissatou » – son prénom a été modifié pour protéger son anonymat – avait sur son téléphone des vidéos intimes qu’elle envoyait à son mari, installé à l’étranger.



Un jour, elle reçoit des messages inquiétants. Aissatou raconte : « Des numéros inconnus me contactaient pour me faire chanter et réclamer de l’argent. Quand j’ai demandé à l’un, il a répondu qu’il avait vendu les vidéos en les partageant avec d’autres. Quand j’ai mené mon enquête, il s’est avéré que c’était mon meilleur ami qui leur avait donné. Il était souvent à la maison. »