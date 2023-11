Yewwi Askan Wi: Moussa Tine s’insurge contre les accusations de trahison qui visent Khalifa Sall - adakar.com

Moussa Tine, responsable politique

Les partisans de Khalifa Sall continuent de s'insurger contre les accusations de trahison visant Khalifa Sall, leader de “Taxawu Sénégal“ au sein de Yewwi Askan Wi après sa participation au dialogue politique lancé en mai dernier par le président Macky Sall.



Moussa Tine, leader de l'Alliance Démocratique Pencoo dénoncent les attaques contre Khalifa Sall notamment de personnes avec qui il a cheminé dans la coalition Yewwi Askan Wi pour les élections locales et législatives. Ciblant les partisans et soutiens d'Ousmane Sonko et autres militants de PASTEF qui n'avaient pas apprécié le fait que Khalifa Sall ait répondu à l'appel au dialogue politique, Moussa Tine demande aux uns et aux autres de s'assumer.



"Il faut dire la vérité. On est fatigués à faire preuve de tolérance. Que les gens qui ont fait des erreurs assument leurs erreurs. Khalifa a dit qu' il ne peut pas être à couteaux tirés avec quelqu'un qui est dans des difficultés et qu'un jour, malgré tout ce qu'ils disent. Dieu rétablira la vérité. Et c'est ça qui est aujourd'hui, en train de se passer", a déclaré Moussa Tine dans une rencontre tenue à Thiès.



Pour lui, personne au sein de Yewwi Askan Wi n'ose dire à sa présence que Khalifa Sall a trahi. Ciblant particulièrement ce qu'il a qualifié de "duplicité" des autres membres de la coalition Yewwi Askan Wi, Moussa Tine dénonce un manque de courage. "Quand on dit à quelqu'un je me bats à tes côtés', s'il va en prison, fait une grève de ta faim ou meurt on l'y suit, mais pas se retourner pour emprunter un autre chemin", a indiqué le leader politique.



Le divorce entre Khalifa Sall et la coalition Yewwi Askan Wi dont il était l'un des initiateurs a été acté à la rentrée parlementaire de septembre. Les députés issus de Taxawu Sénégal ont été mis à l'écart du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yaakaar présidé par Birame Soulèye Diop.



