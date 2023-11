Sénégal : 9 milliards FCFA pour développer l’artisanat et le consommer local - adakar.com

Sénégal : 9 milliards FCFA pour développer l'artisanat et le consommer local Publié le mardi 21 novembre 2023

Présentation des produits de l’artisanat

Au Sénégal, le ministère de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel bénéficie d'un budget de 8,9 milliards FCFA pour l'année 2024. Le projet de budget a été adopté le lundi 20 novembre 2023, dans le cadre du marathon budgétaire qui a démarré samedi dernier. Pour l'un des plus importants départements ministériels, la politique tournera autour de la valorisation de l'artisanat afin de tirer profit du secteur informel.



Ainsi, l'État du Sénégal, avec cette enveloppe prévoit quatre politiques phares. Il s'agit de l'organisation des filières clés de l'artisanat de production, de l'implantation d'incubateurs dédiés dans les zones d'artisanat, de la mise en œuvre du label made in Sénégal et l'amélioration de l'accès aux marchés des produits.



L'État compte également poursuivre la promotion du made in Sénégal à travers le projet du mobilier national dont plusieurs initiatives sont prises pour renforcer les artisans notamment. Ce programme consiste à réserver au moins 15% de la commande publique aux artisans du bois. Dans la pratique, l'application de cette mesure est à hauteur de 52%, soit 1,8 milliard FCFA, actuellement.



Pour ce qui est toujours du Consommer local, l'ambition est d'accélérer la valorisation des peaux et cuirs, avec la mise en place de petites unités de fabrication de sacs, chaussures, fauteuils, porte-monnaie et ceintures au niveau de la zone de Touba-Mbacké. Au Sénégal au moins 14 400 peaux de bêtes sont disponibles chaque année.



Mouhamadou Dieng