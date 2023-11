Macky Sall sur l’affaire Ousmane Sonko: “Ceux qui veulent l’anarchie et le chaos pour assouvir leurs ambitions me trouveront sur leur chemin“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Macky Sall sur l’affaire Ousmane Sonko: “Ceux qui veulent l’anarchie et le chaos pour assouvir leurs ambitions me trouveront sur leur chemin“ Publié le mardi 21 novembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par DF

Macky Sall

président de la République du Sénégal Tweet

À quelques mois de la fin de son dernier mandat à la tête de la République du Sénégal, le président Macky Sall a évoqué la situation politique nationale tendue et les conflits ouverts avec certains opposants, notamment avec le plus populaire Ousmane Sonko.



Dans une longue interview à Jeune Afrique, le président sénégalais a répondu aux critiques sur les atteintes à la démocratie portées contre lui eu égard aux diverses procédures qui ont ciblé successivement Karim Wade, Khalifa Sall et tout dernièrement Ousmane Sonko.



Pour Macky Sall, les hommes politiques sont des justiciables. Aussi, évoquant particulièrement le cas Ousmane Sonko, il a fait une mise en garde contre ceux qui seraient tentés d’installer le chaos. "Les opposants, ou les hommes politiques de façon générale, ne seraient pas justiciables ? Vous-mêmes avez évoqué les menaces de mort, les appels à me destituer ou à l’insurrection lancés par l’un de mes adversaires [Ousmane Sonko]. Si le Sénégal était une dictature, comme certains veulent le faire croire, pensez-vous sincèrement qu’il aurait pu passer une seule journée à m’insulter en boucle. Ceux qui veulent l’anarchie et le chaos pour assouvir leurs ambitions me trouveront sur leur chemin", a prévenu Macky Sall dans Jeune Afrique.



Revenant sur les violences survenues au Sénégal au cours des deux dernières années, dans des dossiers impliquant Ousmane Sonko, Macky Sall a accusé de "soi-disant" membres de PASTEF d’avoir "tué des femmes innocentes" faisant référence à l’attaque au cocktail molotov contre un bus.



"De soi-disant militants de son parti ont tué des femmes innocentes en lançant des cocktails Molotov contre un bus de transport public dont ils avaient bloqué la porte. Et on va manifester pour la libération de personnes qui ont commis ces atrocités ? Vraiment, je n’ai aucun regret : tout ce qui a été fait l’a été selon les normes démocratiques les plus élevées. Force doit rester à la loi", a ajouté Le chef de l’Etat.



Dans le même entretien, Macky Sall a évoqué la perspective de sa retraite. Il espère pouvoir en profiter pour "parfaire son anglais" et mener une vie de président retraité comme Abdou Diouf l’a fait. "Il faut savoir tourner la page : je ferai comme Abdou Diouf, je me retirerai complètement. Je verrai ensuite comment me reconvertir parce que j’ai encore un peu d’énergie, par la grâce de Dieu", a-t-il indiqué.



Makhtar C.