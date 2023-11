Drame à Bignona : les corps sans vie de deux enfants disparus depuis 46 jours retrouvés dans la forêt de Tenghory - adakar.com

Une tragédie a frappé la communauté de Bignona, avec la découverte des corps sans vie de deux enfants, A. Badji, une fillette de 4 ans, et C. I. Mané, un garçon de 5 ans, dans la forêt de Tenghory, a-t-on appris ce mardi 21 novembre 2023.



Les deux enfants étaient portés disparus depuis 46 jours, et leurs corps en état de putréfaction avancée ont été retrouvés par des habitants de la région peu avant 14 heures, hier lundi.



Les victimes étaient parties à la boutique du coin le jour de leur disparition, et depuis, ils n'avaient plus été vus, selon les témoignages recueillis.

Des recherches avaient été entreprises, avec des déclarations faites à cet effet. La macabre découverte a été faite par des résidents de Tenghory, qui ont identifié les victimes uniquement par leurs crânes et leurs bracelets, les vêtements étant éparpillés autour d'eux.



Les circonstances exactes de la mort des deux enfants restent inconnues, et des sources indiquent que des expertises approfondies seront réalisées pour éclaircir les détails entourant cette tragédie.



