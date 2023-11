SENEGAL-COLLECTIVITES / El Hadj Malick Sémou Diouf tient les commandes de la préfecture de Kédougou - adakar.com

SENEGAL-COLLECTIVITES / El Hadj Malick Sémou Diouf tient les commandes de la préfecture de Kédougou
Publié le mardi 21 novembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Kédougou, (APS) – Le nouveau préfet de Kédougou (sud-est), El Hadj Malick Sémou Diouf, a pris son service lors d’une cérémonie, en présence de la gouverneure de la région du même nom, Mariama Traoré, a constaté l’APS, lundi.



M. Diouf dit tendre la main à toutes les couches de la population, pour relever les défis de développement de cette circonscription administrative.



Il s’est engagé également à renforcer la sécurité dans le département de Kédougou en travaillant en étroite collaboration avec la gouverneure de la région, les sous-préfets, ainsi que les forces de défense et de sécurité.



Le préfet sortant, Thierno Souleymane Sow, a invité son remplaçant à renforcer la sécurité dans la ville de Kédougou et les zones rurales où ‘’quelques braquages’’ ont récemment eu lieu.



Il l’a exhorté à veiller à l’achèvement des chantiers de l’État, dont le barrage de Sambangalou, la construction et la réhabilitation de la route nationale n° 7 (RN7) et d’autres routes départementales.



M. Sow a appelé les chefs de service, les collectivités territoriales et les chefs religieux à aider le nouveau préfet pour la réussite de sa mission.



El Hadj Malick Sémou Diouf est titulaire d’un diplôme d’études approfondie de droit public et d’un master 2 de politique et de négociations internationales obtenus à l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar.



Il est breveté de l’École nationale d’administration du Sénégal (section administration générale) en 2017.



