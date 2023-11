SENEGAL-CULTURE / FDCU : Aliou Sow loue les efforts de la région Matam pour obtenir davantage de subventions - adakar.com

SENEGAL-CULTURE / FDCU : Aliou Sow loue les efforts de la région Matam pour obtenir davantage de subventions
Publié le mardi 21 novembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow

Matam, (APS) – Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, a salué, lundi, les efforts réalisés par la région de Matam et qui ont lui permis d’augmenter cette année le nombre de ses bénéficiaires du Fonds de développement des cultures urbaines (FDCU), en comparaison avec les années précédentes.



»Il y a quelques années, Matam était la région la moins lotie avec un ou deux projets. Mais l’implication personnelle de l’ancien directeur du centre culturel régional, Abdourhamane Diallo, a permis d’inverser la tendance Aujourd’hui, si la cérémonie se tient ici, c’est parce que Matam a le plus grand nombre de bénéficiaires des trois régions du nord », a-t-il dit.



Intervenant lors de cérémonie de remise des chèques aux bénéficiaires, le ministre a annoncé qu’en 2024, la région aura 15 subventions pour ses projets.



Il a justifié cette hausse du nombre de ses bénéficiaires par la participation, l’implication, l’encadrement et l’accompagnement de ses responsables.



»La dynamique est bonne à Matam, la machine marche bien déjà. Nous espérons que le nouveau directeur [du centre culturel], Samba Kandé, en fera autant, sinon mieux que son prédécesseur », a souligné Aliou Sow.



Il a annoncé qu’à partir de 2024, les centres culturels régionaux disposeront de plus de moyens, avec des fonds leur permettant de mieux s’équiper de ‘’façon constante’’.



Il a assuré qu’ils auront chacun une bonne sonorisation et toute la logistique nécessaire.



Il a cité en exemple la Maison des cultures urbaines de Matam, mise en place par Massafou Entertainment et l’Agence Baria.



