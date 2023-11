Formation Santé au Sénégal : près de la moitié des écoles de formation en santé non conformes aux normes - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Formation Santé au Sénégal : près de la moitié des écoles de formation en santé non conformes aux normes Publié le lundi 20 novembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Imagerie médicale et de radiothérapie

Tweet

Lors de son passage à l'Assemblée nationale pour défendre le budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale, la ministre Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a révélé que sur les 92 écoles de formation en santé inspectées au Sénégal, 48 ne respectent pas les normes établies par les services du ministère.



Selon l'information. relayée parr le confrère Pressafrik, la ministre a souligné l'urgence de la situation, exhortant les écoles non conformes à se régulariser dans les plus brefs délais. Elle a précisé que des délais spécifiques ont été fixés, accompagnés de directives claires pour faciliter le processus de mise aux normes.



Il a été déclaré que les ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur prendront des mesures concertées pour remédier à cette situation préoccupante. La ministre a souligné qu'il est inacceptable qu'un étudiant en santé puisse passer trois ans sans avoir eu accès à un mannequin de soins pour ses travaux pratiques ou pour effectuer un stage.



La collaboration entre les ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur sera essentielle pour remédier à cette lacune, et la ministre a assuré que des efforts seront déployés pour garantir que les écoles de formation en santé se conforment aux normes éducatives établies.



La ministre a conclu en soulignant que l'ouverture d'écoles ne devrait pas se faire sans respecter les normes requises, et une action immédiate sera entreprise pour garantir que toutes les écoles de formation en santé opèrent conformément aux règles et régulations édictées par les autorités compétentes.



HB