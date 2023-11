Présidentielle 2024: Bassirou Diomaye Faye choisi pour mener la campagne de parrainage populaire en lieu et place d’Ousmane Sonko - adakar.com

Présidentielle 2024: Bassirou Diomaye Faye choisi pour mener la campagne de parrainage populaire en lieu et place d'Ousmane Sonko
Publié le lundi 20 novembre 2023

© aDakar.com par MC

PASTEF a choisi Bassirou Diomaye Faye pour la campagne de parrainage populaire pour la Présidentielle de 2024

Ousmane Sonko et ses soutiens, les responsables du parti PASTEF, aujourd'hui dissous, ont annoncé le démarrage de la campagne populaire de parrainage pour l'élection présidentielle du 25 février 2024.



Ce ne sera pas Ousmane Sonko mais Bassirou Diomaye Faye, en prison depuis plusieurs mois maintenant, qui sera le candidat du PASTEF et qui va recueillir les parrainages populaires pour le scrutin présidentiel.



Celui qui occupait les fonctions de Secrétaire général de PASTEF jusqu'à la dissolution du Parti en juillet dernier, Inspecteur des Impôts et domaines, a été choisi dimanche de façon "consensuelle" comme unique candidat pour le parrainage populaire.



Réputé et très populaire auprès de l'électorat de Ousmane Sonko,le parrainage de Bassirou Diomaye Faye va servir d'effet mobilisateur à la base en attendant une issue favorable aux procédures judiciaires qui empêchent au leader de l'ex PASTEF de pouvoir recueillir les fiches de parrainages.



En effet, vendredi 17 novembre 2023, le président de la Cour suprême, Ciré Aly Bâ, a cassé la décision du tribunal d'instance de Ziguinchor demandant à délivrer à Ousmane Sonko des fiches de parrainage. Le juge suprême a renvoyé l'affaire devant le Tribunal d'instance de Dakar.



Face à ce marathon, et au risque de forclusion de la délivrance des fiches de parrainage qui doit s'arrêter dans la première dizaine du mois de décembre, Ousmane Sonko et ses alliés politiques ont choisi une autre stratégie tendant à faire parrainer Bassirou Diomaye Faye en attendant l'issue de la procédure judiciaire qui risque d'être longue.



Le choix porté sur Bassirou Diomaye Faye pour le parrainage populaire a été précédée d'une annonce autour d'une importante déclaration d'Ousmane Sonko. Une déclaration qui n'aura pas lieu suite à la mise en garde du ministère de la Justice à travers l'Administration pénitentiaire sur les communications extérieures d'une personne, en l'occurrence Ousmane Sonko, dans les liens de la détention.



La campagne de communication autour du parrainage de Bassirou Diomaye Faye sera lancée ce lundi 20 novembre autour du 111, le chiffre d'identification de sa fiche de parrainage. De nombreux messages rappelleront que parrainer Bassirou Diomaye Faye, c'est parrainer Sonko. Encore sur un autre visuel, on peut lire Bassirou est 6, Sonko est 9.





Parallèlement, dans une déclaration commune, Guy Marius Sagna, Biram Souley Diop, El Malick Ndiaye et Abass Fall ont annoncé également renoncer à leur candidature et à leur campagne de parrainage pour soutenir celle de Bassirou Diomaye Faye



Makhtar C.