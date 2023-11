Déclaration de Sonko : l’Administration Pénitentiaire menace les éventuels « complices et le détenu - adakar.com

Déclaration de Sonko : l'Administration Pénitentiaire menace les éventuels « complices et le détenu
Publié le lundi 20 novembre 2023

© aDakar.com par DR

Ousmane Sonko, leader de PASTEF

Ousmane Sonko, leader du parti ex-Pastef, a suscité une vague d’attention après avoir posté un message sur sa page Facebook. Son annonce, qui promet un « message important à la Nation », est prévue pour aujourd’hui, 19 novembre 2023, à partir de 16h GMT. Sonko a écrit : « Je vous donne rendez-vous, aujourd’hui 19 novembre 2023 à partir de 16h GMT, pour un message important ».



Cependant, le ministère de la Justice a rapidement à travers la Direction de l’Administration Pénitentiaire réagi à cette annonce. Dans un communiqué, il a rappelé les restrictions de communication imposées aux détenus, mettant en garde contre toute complicité qui pourrait permettre à Sonko de communiquer de manière prohibée. Le communiqué précise : “L’Administration Pénitentiaire tient à rappeler qu’un détenu n’a pas le droit de communiquer avec l’extérieur de façon directe comme indirecte”.



L’entourage d’Ousmane Sonko est resté silencieux face aux demandes d’éclaircissement sur le moyen par lequel le message sera transmis. Chez Senego, nos tentatives de contact n’ont pas encore reçu de réponse, laissant planer le mystère sur la méthode de communication que Sonko utilisera, que ce soit via vidéo, audio ou écrit.