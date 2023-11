Message d’Ousmane Sonko: l’avocat français, Juan Branco, réagit à la menace du ministère de la Justice contre son client - adakar.com

News Politique Article Politique Message d’Ousmane Sonko: l’avocat français, Juan Branco, réagit à la menace du ministère de la Justice contre son client Publié le dimanche 19 novembre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Affaires Ousmane Sonko et Juan Branco : déclaration préliminaire des avocats de l`État

L'avocat du leader Ousmane Sonko a réagi,via son compte twitter ce dimanche 19 novembre 2023, à la menace du ministère de la justice, indiquant des sanctions idoines à l'égard de son client censé adressé un message important depuis sa prison aux sénégalais.



"La communication d'informations et d'idées vers l'extérieur est un droit fondamental pour tout détenu, protégé par l'ensemble des conventions internationales", a-t-il écrit.



Selon la robe, Il est l'outil par excellence, légal et légitime, de tout prisonnier politique luttant contre l'oppression et l'oubli auxquels il s'estime soumis. Son usage, de Nelson Mandela à Angela Davis, a fait l'histoire.



Toute mesure qui tirerait prétexte de l'usage de ce droit pour restreindre de façon infondée l'exercice des droits de la défense, intimider des avocats ou aggraver les conditions de détention d'un individu constituerait une violation des droits fondamentaux de M. Ousmane Sonko, a déploré, l'avocat français, invitant ainsi les bourreaux de son client à visiter ces références suivantes: (voir p.e CEDH, article 10, Yankov c. Bulgarie, 2003, § 126 ; Donaldson c. Royaume-Uni (déc.), 2011, §§ 18-19).



HB