Médina : le Libano-syrien cachait le haschich dans des boîtes de conserve Publié le samedi 18 novembre 2023

Un Libano-syrien avait reçu reçoit un colis provenant du Maroc et qui contenait des produits alimentaires et des boîtes de conserve où 17 kg de haschisch avaient été soigneusement dissimulé.



De nationalité syrienne, Ismael Al Hamouri âgé de 26 ans est poursuivi pour des faits d'association de malfaiteurs et de trafic international de drogue. Tout est parti d'une information reçue par la brigade des stupéfiants et selon laquelle un camion provenant du Maroc convoyait des produits alimentaires et un colis contenant du haschisch. La marchandise devait débarquer à la Médina.