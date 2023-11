PIP 2024-2026 : Le président Macky Sall augmente et valide l’enveloppe de Fatick arrêtée à 853 milliards de francs CFA - adakar.com

PIP 2024-2026 : Le président Macky Sall augmente et valide l'enveloppe de Fatick arrêtée à 853 milliards de francs CFA Publié le samedi 18 novembre 2023

© aDakar.com par DR

Au terme de la conférence présidentielle sur le développement de Fatick, le président Sall a décidé d’augmenter le montant pour les années 2024, 2025 et 2026. Une enveloppe dans le cadre du programme triennal d’investissements prioritaires d’un montant de 853 milliards de francs CFA.

Avec cette décision, il s’agira de prendre en charge les infrastructures sanitaires, scolaires et sportives. Dans le domaine du transport, le renouvellement du parc automobile du Sénégal est une des priorités du chef de l’État.



L’équité territoriale est aussi un élément qui va être renforcée dans la région. Des centres de formation professionnelle avec des filières bien définies. Il faut également fixer le prix au producteur de l’arachide et faire une bonne campagne dans les années à venir pour soulager les pays et surtout, venir en appoint aux producteurs. Le bitumage sera pris en charge avec le programme spécial de désenclavement pour poursuivre le maillage sur toute la région, annonce le président Macky Sall qui invite par ailleurs ses ministres, à insister sur l’équité.



La piste Fatick-Diarrère aussi, sera bien notée par le gouvernement. Pour le port de Ndakhounga, plus de 40 milliards sont prévus durant les trois prochaines années avec près de 15.000 emplois. "L’État travaillera pour la mise en place de la plateforme et le secteur privé s’impliquera."



Le président Macky Sall annonce l’amélioration de la couverture sanitaire de la région par la construction d'un hôpital de niveau , à Fatick et le renforcement de l'équipement des centres de santé et maternités dans chaque département mais également, intensification des réalisations d'infrastructures scolaires (lycées, collèges et écoles et centres de formation professionnelle dans chaque département (Fatick, Foundiougne, Gossas).

Le chef de l’État, dans ses conclusions, rappelle qu’il faudra mettre en cohérence la carte scolaire et la carte universitaire avec l'installation du campus régional de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass; Réhabilitation/Construction Lycées Foundiougne, Passy, Gossas et Patar; finaliser le Daara de Foundiougne.



Dans le cadre de l’hydraulique, il faudra mettre en pratique les projets dans la région et assurer en permanence l'approvisionnement en eau potable des capitales départementales, Foundiougne en particulier et des îles du Saloum. Parallèlement dans la région de Fatick, il s’agira d’accélérer le dragage du bras de mer Saloum et d'intensifier le développement des activités du Port de Foundiougne- Ndakhonga, en cohérence avec l'émergence d'une Zone économique spéciale autour de la valorisation du sel et la dynamique d'industrialisation de la région au regard de l'impact de l'exploitation prochaine des ressources pétrolières et gazières, sans oublier d’intensifier le développement de l'Agropole Centre.



Selon le président Macky Sall, il faut aussi renforcer le potentiel culturel, artisanal et touristique de la région, avec l'érection de la région de Fatick en zone touristique d'excellence, soutenu par des projets d'aménagements publics intégrés et de réalisation de réceptifs hôteliers et d'infrastructures privés de classe internationale. La mise en œuvre des projets de la SAPCO dans la région et la relance du crédit hôtelier au profit des établissements touristiques de Fatick est aussi une priorité pour le président natif de la région.



La mise en œuvre d’un programme spécial de développement urbain des communes de Fatick, Gossas, Foundiougne, Diofior, Passy, Sokone, Toubacouta, Karang et l’accompagnement du processus d'urbanisation des communes de Niakhar, Diakhao et triangle Fimela-Ndangane Sambou-Djilor Djidiack et compte tenu de l’attention particulière aux communes de Diagane Barka, Mbam, Soum, Diouroup, Diaoule, Ndiene Lagane, Tattaguine, Ouadiour. Mais aussi, renforcer la vocation des agriculteurs et des éleveurs dans la région. La maison de la femme et la construction d’une maison de la jeunesse feront partie des engagements de l’État qui seront aussi concernés par le budget.