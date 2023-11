Arrivée de Macky Sall à Fatick, dernière étape de sa tournée économique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Arrivée de Macky Sall à Fatick, dernière étape de sa tournée économique Publié le samedi 18 novembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par PMD

Arrivée de Macky Sall à Tambacounda pour une tournée économique

Tambacounda, le 26 décembre 2022 - Le président de la République est arrivé, ce lundi 26 décembre 2022, à Tambacounda dans le cadre d`une tournée économique. Tweet

Le président de la République Macky Sall est arrivé, vendredi, à Fatick, dernière étape de sa tournée économique, ont constaté des reporters de l’APS.



Macky Sall a été accueilli vers 17h dans une grande effervescence par les populations.



A l’entrée de la ville, il a été salué par le maire Matar Bâ et plusieurs responsables politiques de la région.



‘’Le Sine a réagi comme habitude, le Lion de Sine a rugi’’, a déclaré Macky Sall devant l’hôtel de ville de Fatick.



‘’Chères populations de Fatick, je suis très heureux de voir votre mobilisation, je viens d’une tournée économique dans les régions de Kédougou, Kaffrine, Kaolack et me voilà aujourd’hui Fatick, ma terre natale, la terre qui m’a vu naître (…)’’, a-t-il ajouté.



Selon Macky Sall, ‘’tout a commencé dans la capitale du Sine et tout va s’achever dans ma belle région de Fatick’’.



Macky Sall a salué le travail de toutes les autorités administratives, politiques, religieuses.



‘’C’est notre président, (…) nous l’attendons avec beaucoup de ferveur mais aussi avec beaucoup d’espoirs. Nous sommes pressés de découvrir ce qu’il réserve à la région de Fatick pour les prochaines années’’, a déclaré une habitante de la commune de Fatick.



Après les étapes de Kédougou, Kaolack, Kaffrine, le chef de l’Etat va présider un Conseil présidentiel de développement de la région de Fatick.



La région de Fatick constitue la dernière étape de sa tournée économique.



Macky Sall a été maire de Fatick.



ABD/SDI/OID