Présidentielle au Sénégal: la Cour suprême casse un jugement qui remettait l'opposant Sonko dans la course Publié le samedi 18 novembre 2023 | RFI

Au Sénégal, la décision de la plus haute juridiction était très attendue pour savoir si l’opposant Ousmane Sonko pourrait revenir dans la course à présidentielle de février prochain. Mais la Cour suprême en a décidé autrement. Elle a annulé la décision de justice qui ordonnait la réinscription d’Ousmane Sonko sur les listes électorales, ce qui lui permettait d’être candidat et affirmé que l’affaire devait être rejugée.



Après la lecture d’un délibéré assez long et très technique dans un silence de plomb, c’est un peu retour à la case départ. Le président de la Cour suprême a cassé et annulé la décision du tribunal de Ziguinchor du 12 octobre. Une décision qui ordonnait la réinscription de l’opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales et lui permettait ainsi d’être candidat à la présidentielle.



Pour le juge de la Cour suprême, le tribunal de Ziguinchor a surinterprété un vice de procédure ; l’opposant avait été correctement notifié de la décision de la radiation, selon lui et il n’y avait donc pas lieu de l’annuler.