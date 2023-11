Salon aéronautique de Dubaï : des taxis volants prêts à décoller - adakar.com

News International Article International Salon aéronautique de Dubaï : des taxis volants prêts à décoller Publié le vendredi 17 novembre 2023 | africanews

Des taxis volants, bientôt dans les airs de nos villes.



Les spécimens de l'appareil ont été présentés au salon aéronautique de Dubaï. Innovation majeure à cette exposition technologique.



Des Etats-Unis à l'Inde, en passant par les Émirats Arabes Unis, cet engin sorti tout droit des sciences-fictions, s'apprête à voler pour de vrai en 2025. C'est une promesse d'Archer Aviation.



"Ce que nous avions l'habitude de considérer comme de la science-fiction est désormais un fait scientifique. Cela se produit, c'est réel. Et vous le verrez sur le marché en 2025." Confit Billy Nolen, Responsable de la sécurité d'Archer Aviation.



Le leader mondial des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux, est sur le point de mettre sur le marché, un taxi révolutionnaire ; et surtout très propre.