Sénégal : Forte menace sur l'économie ce vendredi à cause des tensions politiques

Sénégal : Forte menace sur l'économie ce vendredi à cause des tensions politiques
Publié le vendredi 17 novembre 2023

La peur s'empare encore de Dakar et son économie. Les acteurs commerciaux et économiques retiennent leurs souffle en cet 17 Novembre 2023 en raison des manifestations prévues. L'avenir politique des Ousmane Sonko se joue avec les verdicts des la cour suprême et de la cour de justice de la CEDEAO sur sa réintégration.