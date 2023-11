Aminata Touré: “J’espère que les juges de la Cour Suprême vont ordonner la réinscription de Ousmane Sonko sur les listes électorales“ - adakar.com

L'ancienne Premier ministre Aminata Touré s'est rendue à la Cour suprême pour apporter son soutien à Ousmane Sonko au moment où la Haute juridiction examine les recours introduits par les avocats de l'État et l'agent judiciaire de l'État contre la réinscription du maire de Ziguinchor sur les listes électorales.



Très active dans les rangs de l'opposition depuis son départ de la mouvance présidentielle en 2022, Aminata Touré espère que la Cour suprême va confirmer l'ordonnance rendue par le juge du Tribunal d'instance de Ziguinchor en faveur d' Ousmane Sonko.



"Je me suis rendue à l’audience de la Cour Suprême pour exprimer ma totale solidarité à Ousmane SONKO. La Démocratie sénégalaise ne mérite pas ce qui lui arrive en ce moment. J’espère que les juges de la Cour Suprême diront le Droit dans la continuité de la décision du Juge de Ziguinchor ordonnant la réinscription de Ousmane Sonko sur les listes électorales car éliminer par voie de droit un adversaire politique est d’un autre âge", écrit Aminata Touré.



Plus tôt ce vendredi, la Cour de justice de la CEDEAO a débouté Ousmane Sonko de la requête contre la dissolution de son parti “PASTEF“. La juridiction supranationale et communautaire est néanmoins restée muette sur la requête pour la réintégration d'Ousmane SOnko sur le fichier électoral. Sûrement, une façon de donner la primeur à la juridiction suprême sénégalaise de se prononcer sur la question en priorité.



Makhtar C.