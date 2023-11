Eliminatoires mondial 2026 : le Soudan du Sud, premier adversaire des Lions sur la route d’une troisième participation d’affilée - adakar.com

Publié le vendredi 17 novembre 2023

Football: le Sénégal s`incline 1-0 face à l`Algérie en amical

Dakar, le 12 septembre 2023 - Les Lions de la Téranga se sont inclinés en amical, le mardi 12 septembre 2023, contre les Fennecs d`Algérie en amical.

Dakar -(APS) – L’équipe nationale de football du Sénégal entame samedi sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026 face au Soudan du Sud, premier adversaire des poulains d’Aliou Cissé en quête d’une troisième participation d’affilée à la grand-messe du football mondial.



Huitièmes finalistes lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar en 2022, les Lions sont logés dans la poule B avec le Soudan du Sud, le Togo, la République démocratique du Congo (RDC), la Mauritanie et le Soudan.



La campagne de qualification au mondial nord-américain démarre ce samedi face au Soudan du Sud au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Dans un groupe jugé abordable par les observateurs, les champions d’Afrique en titre débutent par une équipe moyenne du Soudan du Sud, classée 167e mondial au dernier classement FIFA au mois d’octobre.



Privés de public, à cause des sanctions de l’instance mondiale après le match de barrage face à l’Egypte en mars 2022, le capitaine Kalidou Koulibaly et ses partenaires ont envie de faire un bon résultat.



Jeudi soir, à la fin de leur quatrième séance d’entrainement, le troisième gardien des Lions Mory Diaw a annoncé la couleur en déclarant que ses coéquipiers veulent faire le carton plein lors de leurs deux prochaines sorties face au Soudan du Sud et au Togo pour arriver à la Coupe d’Afrique des nations avec “le plein de confiance’’.



La rencontre inaugurale face au Soudan du Sud sera particulière pour l’attaquant des Lions, Sadio Mané qui va fêter sa centième sélection en équipe nationale.



L’ancien joueur de Liverpool avait honoré sa première sélection avec l’équipe nationale du Sénégal le 25 mai 2012 contre le Maroc. Il aura sans doute envie de marquer de son empreinte pour cette centième cape avec les Lions.



Les adversaires du Sénégal dans le groupe B ont déjà joué leur premier match. La RDC a dominé la Mauritanie (2-0), le Togo et le Soudan se sont neutralisés (1-1).



Au total 54 équipes prennent part aux qualifications africaines au mondial nord-américain en 2026, soit neuf groupes de six équipes chacun. Le premier de chaque groupe se qualifie pour la Coupe du Monde 2026 à 48 équipes.



Les quatre meilleurs deuxièmes vont jouer dans le cadre d’un deuxième tour avec deux demi-finales sur un seul match, puis une finale sur un match unique. Le vainqueur final de ce deuxième tour participera au tournoi de barrage de la FIFA avec des équipes d’autres confédérations.



