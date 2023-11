Coupe du monde U 17: les Lionceaux du Sénégal chutent face au Japon (2-0) mais passent en 8è de finale - adakar.com

Coupe du monde U 17: les Lionceaux du Sénégal chutent face au Japon (2-0) mais passent en 8è de finale
Publié le vendredi 17 novembre 2023

Victoire des Lionceaux du Sénégal à la CAN U17

Les Lionceaux de la Téranga ont remporté, vendredi 19 mai 2023, la finale de la CAN U17 en battant le Maroc 2-1.

Les Lionceaux du Sénégal se sont inclinés ce vendredi 17 novembre 2023 sous le score de deux buts à zéro (2-0) face au Japon, à l'occasion de la troisième journées des phase de poule de la coupe du monde U 17 en indonésie



Avec une première période maîtrisée par les sénégalais avec des occasions et une possession excessive du ballon, les poulains de Sérigné Aliou n'ont point réussi à faire trembler la cage des japonais, systématiquement replié sur leur instinct défensive.



De retour des vestiaires, toujours dominant les Lionceaux n'ont point inquiété leurs adversaires malgré les tentatives, jusqu'au point de se faire surprendre par les japonais à la 62' minutes sur une attaque venue d'un centre du côté droit orienté dans le petit filet gauche par la tête de l'attaquant Rento TAKAOKA. Désormais confiants et éveillés, les Japonais surprennent de nouveau les Lionceaux à la 72' minutes grâce à un pressing payant de Rento TAKAOKA sur le portier sénégalais, Mboup, signant ainsi son deuxième but de la rencontre.



Malgré cette défaite, le Sénégal se positionne à la deuxième place du groupe D à égalité de points avec le Japon et obtient son ticket pour les huitièmes de finale de la coupe du monde en Indonésie.



